Suse van Kleef heeft zaterdag haar debuut gemaakt als voetbalcommentator bij NOS Langs de Lijn. De 34-jarige oud-voetbalster is daarmee de eerste vrouwelijke voetbalverslaggever bij het radioprogramma op NPO Radio 1.

Van Kleef, die eerder voor de NOS als correspondent in Londen werkte, deed verslag van het Eredivisie-duel tussen Willem II en sc Heerenveen. In 2019 was ze analist tijdens de Studio Sport-uitzendingen rond het WK voetbal voor vrouwen.

NOS Langs de Lijn bestaat al sinds 1967. In het programma wordt verslag gedaan van wedstrijden en zijn interviews, muziek en ander sportnieuws te horen.