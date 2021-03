Nikkie de Jager is de winnares geworden van de Nickelodeon Kids' Choice Award in de categorie Favoriete Ster Nederland. De make-upartieste en presentatrice verslaat onder anderen gravin Eloise en Nienke Plas.

De Belgische nationale prijs gaat naar zangeres Pommelien Thijs, die eerder dit jaar in Nederland en Vlaanderen een nummer 1-hit scoorde, samen met Jaap Reesema. Boyband FOURCE heeft de prijs voor Beste Fan Squad van Nederland en België gewonnen.

De internationale prijswinnaars worden zaterdagnacht bekendgemaakt. Dan vindt de awardshow plaats in Los Angeles. De uitreiking is zondag om 18.30 uur op Nickelodeon in Nederland op tv te zien.