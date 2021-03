Het nieuwe SBS6-programma Stilte AUB!, waarin deelnemers onder leiding van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven opdrachten moeten uitvoeren zonder geluid te maken, heeft vrijdagavond 631.000 kijkers getrokken.

Het was daarmee goed voor de negentiende plek in de lijst met best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De tiende aflevering van het vijftiende seizoen van Flikken Maastricht trok twee miljoen kijkers. In de aflevering was een gastrol weggelegd voor acteur Tygo Gernandt. Eerder kwamen onder anderen Frans Bauer, Jan Smit en Gaby Blaaser langs in de Nederlandse politieserie.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur met 2,7 miljoen kijkers. The voice of Holland dook met 1,97 miljoen kijkers net onder de grens van twee miljoen en eindigde op een derde plek.

De dag top 5 van vrijdag 12 maart