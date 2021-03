Eva Jinek wil voortaan "om en nabij" weten wat haar gasten gaan doen, vertelde de presentatrice vrijdagavond aan het begin van de uitzending van haar talkshow Jinek.

Donderdagavond hield cabaretier Martijn Koning een roast over Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Jinek wist niets over de inhoud, omdat de cabaretier die niet had gedeeld. Baudet verliet de tafel vanwege hetgeen Koning zei.

"Ik wil om en nabij weten wat iemand gaat doen, want ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor mijn gasten", vertelt Jinek. Ze zegt ook dat ze haar gasten niet als een "stuk rood vlees" in "een safaripark" wil gooien.

Vrijdag liet Koning weten dat RTL zijn tekst niet heeft ingezien. "Ik heb vandaag een stukje gedaan bij Jinek dat nogal wat stof heeft doen opwaaien", zegt de cabaretier. "Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes van tevoren op ter inzage."

Koning zegt heel blij te zijn met de vrijheid die hij van RTL krijgt op die plek. "Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er aan tafel is gezegd."

Jinek: 'Baal van schade voor talkshow'

Jinek is minder blij met de cabaretier. "Ik ben hier niet blij mee. En dit heeft veel schade opgeleverd voor dit programma en voor wat wij maken en daar baal ik onwijs van", vertelt ze.

In zijn korte conference refereerde Koning onder meer aan de Joodse afkomst van Baudets verloofde. Baudet lag de afgelopen maanden geregeld onder vuur vanwege antisemitische en racistische uitlatingen in appgroepen van zijn partij. Dat passeerde ook de revue. Ook haalde de cabaretier de deels Indonesische afkomst van de FVD-politicus aan.

RTL, de redactie van Jinek en de presentatrice distantieerden zich al eerder van het optreden van Koning. "Ondanks herhaalde verzoeken van de redactie heeft Koning de inhoud van zijn bijdrage niet gedeeld. De redactie had hierop de keuze moeten maken om Koning niet te laten optreden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd."