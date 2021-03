Martijn Koning heeft tegenover het AD uitleg gegeven over de uitspraken over Thierry Baudet die hij donderdagavond deed in Jinek & RTL Nieuws: de Strijd om de Kiezer en die de politicus deden besluiten om weg te lopen uit de studio. De komiek zegt dat zijn woorden als persoonlijke aanval op Baudet bedoeld waren.

"Dat was het zeker", antwoordt Koning bevestigend op de vraag of zijn roast van de Forum voor Democratie-leider als een aanval kon worden gezien.

"Ik had ook echt ontzettend zin om dit stuk te doen. Een unieke kans om zo iemand te kunnen toespreken. Het is ontzettend mooi om een politicus aan te pakken die verschrikkelijke dingen zegt, overal mee wegkomt en aankomt met cijfers die niet kloppen."

RTL zei eerder op vrijdag in een reactie dat het meerdere malen heeft gevraagd of het de tekst van de roast van tevoren mocht inzien, maar dat Koning niet op dit verzoek inging. De cabaretier bevestigt dit. "Dat doe ik nooit. Ze weten met wie ze werken. Ze vroegen na de uitzending of ik een statement wilde maken. Uiteraard geen probleem: zij wisten écht niet wat ik ging zeggen."

'Bedoeling was Baudet raken'

Koning ziet zijn tekst meer als beschouwend dan als stokend. "Misschien is het zo heftig overgekomen door de woorden die ik gebruikte, zoals 'antisemitisch'. Maar dat zijn dingen die hij zelf ook heeft gezegd. Ik vond het in die zin meer beschouwend. Ik had die reuring overigens wel verwacht. De bedoeling was Baudet raken, en dat is wel gelukt, ja."

In de roast sprak Koning over de Joodse afkomst van Baudets verloofde en refereerde hij aan de antisemitische incidenten binnen Baudets partij. Ook sprak hij over hun eventuele toekomstige kinderen en haalde hij de deels Indonesische afkomst van de politicus aan.

Baudet heeft via sociale media niets gezegd over de woorden van Koning en waarom hij de studio vroegtijdig verliet. RTL zegt dat de politicus na afloop nog een "goed gesprek" heeft gehad met presentatrice Eva Jinek. RTL laat daarnaast weten dat de zender zich distantieert van de inhoud van de bijdrage van Koning.