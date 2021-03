Yvon Jaspers heeft met de eerste aflevering van Onze boerderij in Europa op donderdagavond 1,16 miljoen kijkers weten te bereiken. Het programma waarin de presentatrice met Boer zoekt Vrouw-stellen door Europa reist, eindigt daarmee op de zevende plaats in de lijst van best bekeken programma's.

In de eerste aflevering van Onze boerderij in Europa reizen schapenboer Jan en zijn vrouw Rianne af naar Denemarken, waar ze meedraaien op een boerderij. In het programma kijken de Nederlandse boeren rond bij buitenlandse agrarische bedrijven om inspiratie op te doen.

Chateau Meiland is gezien door ruim anderhalf miljoen mensen en is daarmee het best bekeken programma van donderdag, buiten het NOS Journaal van 20.00 uur om. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Dragons' Den trok 875.000 kijkers.