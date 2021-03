Philip Freriks en Khadija Arib behoren tot de bekende Nederlanders die in het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek worden geportretteerd. Het dertiende seizoen van het programma bestaat uit acht afleveringen.

Eerder werd al bekend dat bioloog en presentator Freek Vonk de eerste gast van Özcan Akyol is in het nieuwe seizoen, dat vanaf 13 maart te zien is. De week erna is Tweede Kamer-voorzitter Arib aan de beurt.

Ook zangeres Ruth Jacott, radiomaker Frits Spits, presentatrice Dieuwertje Blok, zanger Frank Boeijen en actrice Hadewych Minis laten zich in een aflevering door drie kunstenaars portretteren, waarna ze hun favoriete kunstwerk kiezen. De laatste aflevering, waarin De slimste mens-presentator Freriks centraal staat, is op 1 mei te zien.

De eerste tien seizoenen van Sterren op het Doek werden tot 2015 gepresenteerd door Hanneke Groenteman. In 2019 nam Akyol het stokje over van de presentatrice. Sterren op het Doek is vanaf zaterdag 13 maart wekelijks om 20.35 uur op NPO2 te zien.