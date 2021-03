RTL en de redacties van Jinek en RTL Nieuws nemen afstand van de uitspraken die cabaretier Martijn Koning over Thierry Baudet deed in Jinek & RTL Nieuws: de Strijd om de Kiezer. In de verklaring van de zender valt te lezen dat Koning met zijn 'roast', waarbij Baudet wegliep, een grens heeft overschreden.

RTL verklaart dat de redacties van Jinek en RTL Nieuws de tekst van Koning van tevoren niet hebben ingezien, terwijl ze normaal gesproken wel op de hoogte zijn van de strekking van de bijdrage van de cabaretier.

"Ondanks herhaalde verzoeken van de redactie heeft Martijn Koning de inhoud van zijn bijdrage niet gedeeld. De redactie had hierop de keuze moeten maken om Koning niet op te laten treden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd", verklaart RTL.

"Voor zowel RTL, de redacties en Eva Jinek zelf is het vrije woord een groot goed, desondanks is ons inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning. In de afsluiting kon hier onvoldoende op worden gereageerd. Eva Jinek heeft na de uitzending onmiddellijk contact opgenomen met Thierry Baudet om excuses te maken", aldus een woordvoerder van RTL.

Koning weigerde tekst vooraf te delen om vrijheid te behouden

Koning liet al eerder via Twitter weten dat de redactie van Jinek niet op de hoogte was van wat hij zou gaan zeggen. "Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes op van tevoren ter inzage."

Koning zegt dat niet te willen, omdat hij de vrijheid wil behouden om te kunnen zeggen wat hij wil. "Ik waardeer het enorm dat ik die vrijheid krijg. Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er gezegd is aan tafel." Koning doelt daarbij op het gesprek met Forum voor Democratie-lijssttrekker Baudet.

In de 'roast' sprak Koning over de Joodse afkomst van Baudets verloofde en refereert hij aan de antisemitische incidenten van Baudets partij. Ook spreekt hij over hun eventuele toekomstige kinderen en haalt hij de deels Indonesische afkomst van de politicus aan.

Baudet heeft via sociale media niets gezegd over de woorden van Koning en waarom hij de studio vroegtijdig verliet.