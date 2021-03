Er is onvrede ontstaan over de uitzending van Jinek van donderdagavond, waarin Thierry Baudet te gast was. De lijsttrekker van Forum voor Democratie liep voor het einde van de uitzending tijdens een 'roast' door cabaretier Martijn Koning de studio uit en Baudets voormalig partijgenoot Theo Hiddema zegt dat er belangrijke uitspraken uit zijn interview met Jaïr Ferwerda zijn geknipt.

Koning sprak in de uitzending over de Joodse afkomst van Baudets verloofde en verwees daarmee naar meerdere antisemitische incidenten binnen de partij. Ook maakte hij een opmerking over eventuele toekomstige kinderen van het stel en haalde hij de deels Indonesische afkomst van de politicus aan.

Koning laat in een verklaring op Twitter weten dat RTL de tekst van zijn 'roast' niet van tevoren heeft gezien. "Ik heb vandaag een stukje gedaan bij Jinek wat nogal wat stof heeft doen opwaaien", schrijft hij. "Dit soort stukjes maak ik zonder overleg met de redactie van Jinek. Ik stuur nooit stukjes op van tevoren ter inzage."

Koning zegt dat niet te willen, omdat hij de vrijheid wil behouden om te kunnen zeggen wat hij wil. "Ik waardeer het enorm dat ik die vrijheid krijg. Ik hoop dat de opwinding nu weer kan gaan over wat er gezegd is aan tafel." Koning doelt daarbij op het gesprek met Baudet.

Hiddema ontevreden over edit van interview met Ferwerda

In de talkshow was tevens een item te zien waarin Hiddema in gesprek met Ferwerda zegt dat Baudet betrokken was bij 'racistische drek' die in een WhatsApp-groep werd geschreven. Het was voor hem een reden om te vertrekken bij de partij.

Hiddema schrijft echter op Twitter dat andere uitspraken die hij deed over Baudet zijn weggelaten uit het interview dat uiteindelijk te zien was. "Begrijp nu dat mevrouw Jinek mijn optreden bij Jaïr zo weergeeft alsof ik Baudet neerzet als racist. Daar gaan we weer", schrijft hij op het sociale medium.

"Onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen. Zoveel bekrompenheid is hem vreemd."

Baudet zelf heeft via sociale media niets gezegd over de woorden van Koning waarbij hij wegliep. Wel zegt hij Hiddema na de uitzending te hebben gesproken en verbijsterd te zijn dat de andere uitspraak van zijn voormalig partijgenoot de montage niet heeft gehaald. "Weerzinwekkend dat dit zo gaat in journalistiek Nederland", aldus Baudet.

NU.nl is in afwachting van een reactie van RTL.