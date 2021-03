Loiza Lamers, een van de deelnemers van De Verraders, vond de opnames van de spelshow slopend, vertelt ze in gesprek met NU.nl. Dag en nacht draaiden de camera's en daardoor was er nauwelijks tijd om bij te komen. Dat haar medekandidaten niet te vertrouwen waren, droeg daar volgens het model flink aan bij.

"In Expeditie Robinson gingen de camera's uit als de spellen gespeeld waren en had je momenten waarop je je even kon terugtrekken. Maar hier gaat het 24/7 door", vertelt Lamers, die in 2018 in het survivalprogramma te zien was.

In De Verraders verblijven achttien BN'ers - naast Lamers doen ook onder anderen Jörgen Raymann, Gaby Blaaser en Francis van Broekhuizen mee - in het Zuid-Limburgs kasteel Erenstein. Ze moeten een schat bij elkaar verdienen, maar tussen de deelnemers zitten drie verraders die de prijs niet willen delen met de anderen. De kijker krijgt al in de eerste aflevering te horen wie deze saboteurs zijn.

De verraders zetten de anderen tegen elkaar op en mogen elke nacht een medekandidaat 'vermoorden'. De kandidaten houden daarnaast met elkaar een zogenoemde 'Ronde Tafel-sessie' om een verdachte BN'er weg te stemmen. Ze hopen dan een verrader uit de groep te gooien.

"Als je na het de Ronde Tafel met zijn allen aan tafel zit, ben je nog steeds bezig met manipuleren of gemanipuleerd worden", legt de voormalige Holland's Next Top Model-winnares uit. "Als je even je muurtje laat vallen, kunnen mensen daar gebruik van maken. Het enige moment waarop je daar niet mee bezig bent, is als je slaapt. Maar ook dan kun je 'vermoord' worden, dus echt lekker slaap je ook niet. Dat is enorm intensief, aan welke kant je ook staat."

“Het programma deed me wel waarderen dat ik in het dagelijks leven mensen heb die ik kan vertrouwen.”

Na de opnames was Lamers dan ook uitgeput. "Maar dat zal voor iedereen gelden. Hoelang je er ook in zit, je bent gesloopt. Je zet zo'n oerkracht in jezelf open. In het programma ben je toch bang dat je je schild laat vallen of dat je per ongeluk te veel zegt. Je bent altijd op je hoede. Maar het deed me wel waarderen dat ik in het dagelijks leven mensen heb die ik kan vertrouwen."

Vanwege de mogelijke heftige gevolgen van de deelname aan het programma konden Lamers en haar medekandidaten terecht bij een psycholoog. "Het programma heeft een grote mentale impact, maar gelukkig sta je er nooit alleen voor. Het blijft uiteindelijk tv, zoiets mag niet ten koste gaan van mensen. Ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren."

De kandidaten van het eerste seizoen van De Verraders. Foto: RTL

'Net een mierenterrarium'

De Verraders wordt gemaakt door mensen die ook bij de start van Wie is de Mol? betrokken waren. Ook wat betreft het concept van het programma is een vergelijking met het bekende AVROTROS-programma gauw gemaakt. Maar anders dan bij Wie is de Mol? wordt de kijker gelijk verteld welke deelnemers niet te vertrouwen zijn.

"Dat vind ik wel heerlijk hoor, dat je dat niet hoeft te verbergen", zegt Lamers. Maar hoewel de rol van de kandidaten al bekend is, blijft er volgens het model genoeg spannends over. "Als kijker ga je zien hoe mensen reageren in bepaalde situaties. Raden kan dan niet, maar je kunt wel meedenken of misschien zelfs schreeuwen naar de tv: 'Ga niet met diegene praten! O nee, doe dit niet!'"

“Ik heb een fantastische tijd gehad, hoe pittig en vervloekt het soms ook was.”

"In mijn hoofd is De Verraders net zoiets als naar een mierenterrarium kijken; een hoopje insecten is bezig met het verplaatsen van zandkorreltjes, waar je dan als bekwame persoon naar zit te kijken. Ik kan me voorstellen dat veel mensen tijdens het kijken denken: wat doen die gekke BN'ers nu? Je kunt het lekker beschouwend bekijken: het is een soort psychologische observatie, je kunt zien hoe mensen zich in zo'n unieke situatie gedragen."

Hoewel de opnames zwaar waren, kijkt Lamers er met een positief gevoel op terug. "Ik heb een fantastische tijd gehad, hoe pittig en vervloekt het soms ook was. Er zaten momenten bij dat ik dacht: fuck it allemaal. Maar het was met een groep hele fijne mensen, met wie ik ook vriendschappen heb gesloten."

De Verraders is vanaf zaterdag 13 maart acht weken lang om 21.30 te zien op RTL 4.