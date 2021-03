Tony Junior gaat na het einde van zijn relatie met zangeres Maan de Steenwinkel op zoek naar de liefde in datingshow De Bachelor. De dj zegt te hopen de ware te vinden via het programma.

"Mijn liefdesleven is door mijn gekke werk vaak een ondergeschoven kindje. Ik ben heel vaak op reis, besteed veel tijd aan dingen als studiowerk, label- en managementmeetings en natuurlijk mijn socials. Het zou heerlijk zijn een partner te vinden die daar mee kan omgaan, zodat we elkaar kunnen steunen in alles wat we doen", aldus de 31-jarige dj in een reactie op de aankondiging.

Geruchten dat Tony Junior mee zou gaan doen, gingen al in oktober 2020. De dj had tot eind 2019 een relatie met De Steenwinkel en de twee zijn nog steeds goede vrienden. De zangeres zei daarom ook over de geruchten dat ze hoopte dat hij het geluk zou vinden, ongeacht of het waar was dat hij zou meedoen aan het programma.

Welke vrouwen meedoen is nog niet bekend: vrijgezelle vrouwen kunnen zich nog opgeven. Uiteindelijk vertrekt Tony Junior samen met achttien vrouwen naar een locatie in het buitenland, waar hij ze beter zal leren kennen.

Rick Brandsteder presenteert het nieuwe seizoen van het programma. Hij was ook te zien als presentator van De Bachelorette waarin Gaby Blaaser niet de ware vond.

De Bachelor is binnenkort bij Videoland te zien.