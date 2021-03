Na ruim twee jaar stoppen Linda de Mol en Jildou van der Bijl als creatief directeur van televisiezender Net5. Dat maakt Talpa donderdag bekend.

Het duo gaat nog tot eind maart door.



"Beiden vinden de functietitel niet meer aansluiten bij de mate waarin zij bijdragen aan de totstandkoming van de Net5-programmering. Ten gevolge van de coronacrisis groeide het aandeel Powered by LINDA.-programma's in de Net5-programmering niet zoals bij de start van de samenwerking was bedacht", stelt Talpa in het persbericht.

Talpa maakte in februari 2019 bekend dat De Mol en Van der Bijl, die samen het succesvolle tijdschrift LINDA. hebben opgezet, voor de zender aan de slag zouden gaan. Een idee uit die samenwerking was de talkshows Ladies Night.

De Mol en Van der Bijl zullen ook in de nabije toekomst ideeën bij Net5 en andere Talpa-zenders neerleggen.