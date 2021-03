Bestuurslid Ian Murray van de Society of Editors, een belangrijke Britse journalistenbond, is woensdag opgestapt. Hij besloot zijn werk neer te leggen na een storm van kritiek op zijn reactie op het interview van Meghan Markle, meldt BBC News. Hij ontkende dat er sprake is van racisme in Britse media.

Markle en de Britse prins Harry spraken in het interview met Oprah Winfrey over onder meer de manier waarop zij door de Britse roddelpers zijn behandeld en hoe dit eraan heeft bijgedragen dat ze het Verenigd Koninkrijk wilden verlaten. Harry vertelde dat hij een deel van de Britse media onverdraagzaam vindt en dat dit invloed heeft op het publiek dat de kranten leest.

Murray reageerde dinsdag dat Britse media niet racistisch of onverdraagzaam zijn. Hij noemt de uitspraken van de prins en zijn vrouw een aanval op de Britse pers. Na deze uitspraken van Murray distantieerden meerdere grote media en andere betrokkenen zich van de National Press Awards, die de Society of Editors eind maart organiseert.

De Society of Editors zei woensdag in een verklaring dat de organisatie niet achter de uitspraken van Murray staat. "Wat hij zei, is niet in overeenstemming met wat wij allemaal weten, namelijk dat er in de media nog een flinke slag te maken is als het om diversiteit en inclusiviteit gaat."

Murray kondigde vervolgens aan op te stappen. In zijn verklaring zegt hij dat hij niet vindt dat zijn eerdere reactie racisme verdedigt, maar dat hij onverdraagzaamheid meer had kunnen veroordelen.