Er zaten in het afgelopen jaar veel meer mannen dan vrouwen aan de talkshowtafels op de Nederlandse televisie, blijkt uit een onderzoek van de faculteit Media & Journalistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van NRC.

Vrouwen vormden in totaal slechts een derde van alle gasten in de talkshows van de publieke omroep.

Saskia Belleman, rechtbankverslaggever voor De Telegraaf, is de enige vrouw in de top tien van de meest gevraagde talkshowgasten. In de top tien meest gevraagde wetenschappers staan wel vier vrouwen, onder wie hoogleraar virologie Marion Koopmans (foto).

Bij vroege talkshows, zoals De Wereld Draait Door, M en De Vooravond, was respectievelijk 24, 38 en 35 procent van de gasten een vrouw. In Op1, dat later op de avond wordt uitgezonden, lag dat percentage op 33.

In de talkshows op de commerciële zenders zijn vrouwen nog minder vertegenwoordigd: bij Jinek gaat het om 32 procent, bij Beau om 26 procent en bij Humberto om 16 procent.