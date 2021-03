Meghan Markle heeft een officiële klacht ingediend bij ITV over het programma Goodmorning Britain waarin Piers Morgan over haar interview met Oprah Winfrey sprak. CNN meldt dat Markle vooral aanstoot nam aan het feit dat Morgan haar ervaring met suïcidale gedachten in twijfel trok.

Markle zou de klacht hebben ingediend voordat duidelijk werd dat Morgan het programma verlaat. De Britse mediawaakhond Ofcom ontving zo'n 41.000 klachten over de opmerkingen van Morgan en kondigde een onderzoek aan. Dinsdag maakte ITV bekend dat de presentator niet langer in het programma te zien zal zijn.

Volgens CNN was het Markle met de klacht niet te doen om de persoonlijke opmerkingen die Morgan over haar maakte, maar was ze vooral bezorgd over het feit dat hij haar verhaal over suïcidale gedachten in twijfel trok en wat dit zou kunnen doen met mensen die met vergelijkbare gedachten kampen.

Markle vertelde in het interview suïcidale gedachten te hebben gehad door de druk waar ze onder stond binnen het koningshuis. De echtgenote van de Britse prins Harry liet tevens weten dat de koninklijke familie niets deed om haar te helpen. Morgan zei in Goodmorning Britain niet te geloven dat ze daadwerkelijk suïcidaal is geweest en noemde haar interview een aanval op de Britse monarchie.

Het interview dat Markle en prins Harry aan Winfrey gaven, trok dinsdagavond anderhalf miljoen kijkers naar Net5. Internationaal werd het al zo'n 50 miljoen keer bekeken.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).