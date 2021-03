Nikkie de Jager heeft inmiddels aardig wat televisie-ervaring, maar aan haar rol bij Glow Up moest ze toch wennen. In de wedstrijd waarin tien visagisten strijden om de winst is ze jurylid en kon ze dus niet gezellig met de deelnemers kletsen.

"Ik had net de Make-Up Cup erop zitten waar ik zowel jurylid als presentatrice was en moest echt even wennen aan mijn rol. Ik geniet erg van gewoon kletsen met mensen, dingen bij ze lospeuteren. Dat deed ik hier dus ook weer, want zo ben ik. Kwam de regie naar me toe: 'Dat was prachtig! Maar dat moet Roxeanne (Hazes, die Glow Up presenteert, red.) doen.' Haha!", aldus De Jager, die het presentatiedebuut van Hazes complimenteert in gesprek met NU.nl.

De afstand tot de deelnemers was daardoor iets groter dan ze gewend was. Juryleden De Jager en Pernell Kusmus ontdekten al snel dat de visagisten het spannend vonden als zij binnenkwamen. De Jager: "Dat was na een paar dagen, toen begrepen we ineens dat de sfeer helemaal anders werd als wij kwamen. De kandidaten hadden echt schrik van ons, die arme mensen. Maar we waren altijd fair hoor, en leverden altijd op een aardige manier commentaar."

Kusmus maakt zijn televisiedebuut in Glow Up en genoot ervan de deelnemers aan het werk te zien. "Het is een wedstrijd en dus moeten ze soms in hele korte tijd dingen voor elkaar krijgen. Maar zo is het in het echte leven ook. Soms heb je maar een kwartier om een actrice zo mooi mogelijk te maken, terwijl ze tegelijkertijd ook ruzie aan het maken is met haar manager en iemand met haar haar bezig is. We maken mensen echt klaar voor de wereld."

De make-up van Máxima

Kusmus zit al ruim 35 jaar in het vak en deed, naast de visagie bij talloze modeshoots, ook de make-up voor koningin Máxima. "Erwin Olaf vroeg mij in 2011 hem te helpen met een groot project. Dat dat de make-up doen van Máxima was, mocht niemand weten. Ik heb toen mijn zus bijna bedreigd, omdat ik het echt aan iemand kwijt moest, maar zij écht haar mond niet voorbij mocht praten."

"Máxima was heel chique en heel aardig en maakte met iedereen een praatje. Ik had 25 minuten de tijd om haar make-up te doen en Erwin had mij precies verteld wat hij wel en niet mooi vond aan haar eerdere looks. Ik heb haar gevraagd: 'Wat wilt u?' Maar ze zei: 'U bent de professional.' De look die ik gecreëerd heb is tijdloos, zodat de foto ook vandaag nog genomen had kunnen worden. Ze vond het prachtig, zei ze. Dat blijft het hoogtepunt van mijn carrière."

Kusmus ziet tussen de deelnemers talenten die het net zo ver kunnen schoppen. "Je ziet een drive en vooral dat sommigen heel goed met kritiek om kunnen gaan. Dat is nodig, want in ons vak heb je te maken met heel veel meningen en er zal altijd iemand tussen zitten die het lelijk vindt. Daar moet je mee kunnen omgaan en van kunnen zeggen: dan passen we het aan."

De Jager zag de deelnemers met iedere opdracht groeien en denkt dat de kijker dat ook mee zal krijgen. "Het is geen traditionele wedstrijd, de makers laten ook de mensen achter de deelnemers zien. Er zit liefde in, zowel van de deelnemers als de makers. Ik doe zo met nog een seizoen mee."

