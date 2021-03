Roxeanne Hazes heeft zo genoten van haar rol als presentatrice in het Videoland-programma Glow Up, dat ze graag meer zou willen presenteren. De zangeres vertelt in gesprek met NU.nl dat ze al heel wat klussen had afgeslagen, maar dat het make-upprogramma zo goed bij haar paste, dat ze compleet zichzelf kon zijn.

"Van tevoren was ik echt nerveus: ik vind nieuwe dingen altijd heel spannend en je voelt een enorme verantwoordelijkheid om het goed te doen. Maar het bleek nergens voor nodig, ik voelde me heel erg thuis", aldus de 28-jarige Hazes.

De eerste presentatieklus paste zo goed bij de zangeres, omdat ze zelf een voorliefde heeft voor make-up. In Glow Up strijden tien visagisten om de winst: de winnaar mag zich The Next Dutch Make-Up Star noemen en wint daarnaast 15.000 euro en een talentcontract bij het bekende agentschap House of Orange. Pernell Kusmus en Nikkie de Jager (NikkieTutorials) zijn de juryleden in het programma.

Hazes moest auditie doen voor het programma. Toen ze eenmaal hoorde dat ze de presentatieklus mocht doen, heeft ze veel tijd gestoken in de voorbereiding. "Ik heb dagenlang naar allemaal presentatoren zitten kijken: hoe doen zij het? Wat kan ik daarvan overnemen? De makers van Glow Up hebben mij gekozen vanwege mijn authenticiteit. Ik wil mezelf ook helemaal niet vergelijken met andere presentatoren."

Naast presentatrice ook steun en toeverlaat

Hazes is niet alleen presentatrice: ze is in het programma ook de steun en toeverlaat van de deelnemers. Ze vertellen haar niet alleen over hun ervaringen in de competitie, maar ook wat ze in hun leven hebben meegemaakt.

"Soms had ik achter de schermen een heel mooi gesprek met iemand. Dan vroeg ik: 'Wil je dit zo vertellen op camera?' Ik vind het heel belangrijk dat mensen daarin hun eigen grenzen aan kunnen geven. Ik bepaal niet voor jou of jij die kant van jezelf wil laten zien aan heel Nederland. Dat vond ik zelf ook moeilijk toen ik niet goed in mijn vel zat: de hardheid van sommige journalisten en hoe ver ze kunnen gaan voor hun verhaal. Ik heb daarvan geleerd, ik wil met respect omgaan met de verhalen die ze mij vertellen."

Het maakt dat ze nu precies weet wat ze zou willen bij een nieuwe presentatieklus. "De humaninterestkant vind ik heel erg interessant, maar het wedstrijdelement houdt het spannend. Ik zou het leuk vinden dat vaker te kunnen combineren."

Glow Up is vanaf 15 maart te zien bij Videoland.