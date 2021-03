Britt Dekker heeft flink wakker gelegen door de autocueteksten die ze moet oefenen voor het programma We Want More. In gesprek met Veronica Magazine vertelt de presentatrice dat ze nachtmerries had waarin Talpa-baas John de Mol haar ontsloeg.

Dekker is vanaf 13 maart te zien in het tweede seizoen van We Want More, waarin ze het presentatiestokje overneemt van Johnny de Mol. De dagen voor de opnames kampte ze met angsten. "Ik heb drie weken lang wakker gelegen over de autocue-openingsteksten van We Want More", vertelt ze.

"In mijn nachtmerries stond ik tegenover Ali B, André Hazes en Trijntje Oosterhuis (juryleden in het programma, red.) en deed ik het totaal niet goed. Dan kwam John de Mol uit zijn tent en zei: 'Dit wordt 'm niet, we nemen een ander.'"

Dekker sprak met niemand over deze angsten, totdat ze op de tweede opnamedag in huilen uitbarstte. "Ik dacht: ik ben zo slecht, ik kan dat niet, dat is veel te hoog gegrepen. Toen heeft Wendy (van Dijk, met wie ze het programma presenteert, red.) me gerustgesteld door te zeggen dat ik de autocue als mijn beste vriend moest zien, niet als mijn vijand. Dat hielp heel erg."