Ruim 1,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond ingeschakeld voor het interview dat Oprah Winfrey had met prins Harry en Meghan Markle. Twee dagen nadat het interview in de Verenigde Staten werd uitgezonden, levert het gesprek nu een kijkcijferrecord op voor Net5.

Wereldwijd keken al zo'n 49 miljoen mensen naar het interview waarin Markle onder meer vertelde dat er 'zorgen' werden geuit over de huidskleur van hun toen nog ongeboren zoon Archie. Daar kunnen nu dus nog 1,5 miljoen mensen bij opgeteld worden.

Markle vertelde in het interview ook over de suïcidale gedachtes die ze had tijdens haar zwangerschap en zei daarbij dat haar geen hulp werd geboden vanuit het koninklijk huis. Haar echtgenoot was openhartig over de moeizame relatie met zijn broer en vader sinds het vertrek van het stel naar de VS.

Buckingham Palace heeft dinsdag gereageerd op de uitspraken van het koppel: "De familie is bedroefd om te horen hoe uitdagend de afgelopen jaren voor Harry en Meghan zijn geweest. De kwesties die aan de orde zijn gesteld, met name die met betrekking tot ras, zijn zorgwekkend", luidt de verklaring namens koningin Elizabeth.

"Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden die zeer serieus genomen en zullen ze privé door de familie worden besproken. Harry, Meghan en Archie zullen altijd zeer geliefde familieleden zijn", aldus Buckingham Palace.

