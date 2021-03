Het interview van prins Harry en Meghan Markle met de Amerikaanse talkshowhost Oprah Winfrey is wereldwijd door meer dan 49,1 miljoen mensen bekeken, meldt zender CBS, die het interview als eerste uitzond, dinsdag in een verklaring. Het gaat om zowel televisiepubliek als kijkers die het interview via een stream keken. In Nederland keken nog eens 1,5 miljoen mensen, wat de teller op ruim 50 miljoen zet.

De Amerikaanse zender meldde ook dat het interview opnieuw zal worden uitgezonden op vrijdag 12 maart.

In een openhartig interview met Winfrey vertelde Markle afgelopen weekend over haar ervaringen met het Britse koningshuis. De 39-jarige voormalige actrice zei in het gesprek onder meer dat zij suïcidale gedachten had als gevolg van de grote druk die zij ervoer. Er zouden volgens haar binnen het koningshuis zorgen zijn geuit over de huidskleur van hun zoon Archie.

Buckingham Palace reageerde dinsdag bedroefd over hoe prins Harry en zijn vrouw Markle de afgelopen jaren aan het hof hebben ervaren.

Het twee uur durende interview wordt in ruim 68 landen uitgezonden. Dinsdagavond was het gesprek in Nederland te zien bij Net5. Die kijkcijfers zijn woensdagochtend bekend.

