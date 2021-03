Aan de talkshowtafels schoven in het afgelopen jaar vooral journalisten aan. Dat komt naar voren in een onderzoek dat studenten Media & Journalistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met NRC hebben gedaan.

De krant bracht de resultaten dinsdag naar buiten. Alle gasten die van eind februari 2020 tot eind februari 2021 door de zeven grote talkshows op de Nederlandse televisie zijn uitgenodigd, zijn voor het onderzoek geteld.

Sven Kockelmann spande de kroon: hij was 54 keer te gast in onder andere De Vooravond en M om over politiek en de coronacrisis te praten. Verder valt op dat er relatief weinig vrouwen worden uitgenodigd.

De meeste gasten waren journalisten en mediapersoonlijkheden, zoals tv-makers en BN'ers. Pas op de vierde plaats staan wetenschappers, zoals virologen. Toch was het belangrijkste gespreksonderwerp aan de tafels de coronacrisis.

Bij Op1 ging een derde van alle gesprekken over het coronavirus en dan vooral over de beperkende maatregelen. Bij RTL-talkshows als Jinek, Beau en Humberto ging 20 procent van de gesprekken over de pandemie. Aan tafel bij RTL waren het vooral journalisten die over de coronacrisis praatten. In de programma's wat vroeger op de avond, zoals De Vooravond en M, kwamen vooral schrijvers en artiesten de coronacrisis duiden.

Uit het onderzoek blijkt volgens NRC dat er veel minder mensen uit het veld aan tafel zaten om over de crisis te praten. Verder staat in de top tien van meestgevraagde gasten slechts één vrouw: Telegraaf-journalist Saskia Belleman. Ook zit er in de top 25 van meestgevraagde personen maar één gast met een niet-westerse achtergrond: journalist Özcan Akyol. De meeste gasten met een niet-westerse achtergrond waren artiesten of sporters.