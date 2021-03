Britse mediawaakhond Ofcom heeft na vele klachten een onderzoek naar de kritiek van Piers Morgan op Meghan Markle geopend. De presentator liet zich maandagochtend in de uitzending van Good Morning Britain negatief uit over uitspraken van de echtgenote van prins Harry. Ofcom ontving daar meer dan 41.000 klachten over.

"Op basis van onze regels hebben we een onderzoek naar de aflevering van Good Morning Britain geopend", schrijft de toezichthouder op Twitter.

In de show van maandagochtend werd het interview van Oprah Winfrey met prins Harry en Meghan besproken. Markle vertelde in het gesprek onder meer dat zij suïcidale gedachten had als gevolg van de grote druk die zij ervoer.

De presentator trok deze uitspraken in twijfel, wat hem op kritiek van zijn collega's kwam te staan. Weerman Alex Beresford beschuldigde Morgan ervan een obsessie met het bekende koppel te hebben. "We weten inmiddels dat je Meghan Markle niet mag, zoals je al meerdere malen duidelijk hebt gemaakt in dit programma."

Carolyn McCall, de CEO van ITV, heeft dinsdag gezegd met Morgan in gesprek te willen gaan om zijn toekomst bij de zender te bespreken.

Het interview dat prins Harry en Meghan gaven, is in Engeland door 11,3 miljoen mensen bekeken. Het is tot dusver het best bekeken programma van 2021. In de Verenigde Staten stemden ruim zeventien miljoen mensen op het gesprek af. In Nederland is het interview dinsdagavond op Net5 te zien.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).