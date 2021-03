Johan Vlemmix, Lucille Werner, Renske Leijten en tientallen andere politici in spe geven de komende week digitale gastlessen aan leerlingen in het basisonderwijs. Zij zullen tijdens de sessies de standpunten van hun politieke partij toelichten en uitleggen waarom democratie belangrijk is.

Dat heeft Online Gastles, dat vaker BN'ers en topsporters vraagt voor gastlessen, dinsdag bekendgemaakt. Volgens de organisatie is er veel animo voor de 'verkiezingslessen'; in totaal gaan meer dan vijftienduizend leerlingen een sessie met een verkiesbare politicus bijwonen.

De eerste politieke les vond dinsdag plaats en werd verzorgd door Lisa Westerveld (GroenLinks) en oud-schaatskampioen Jochem Uytdehaage.