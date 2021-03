BNNVARA brengt De Achterkant van het Gelijk terug op televisie. De nieuwe versie van het beroemde programma wordt gepresenteerd door voormalig D66-leider Alexander Pechtold, maakt de omroep dinsdag bekend. Het gaat om een reeks van zes afleveringen.

In de nieuwe serie gaat Pechtold op zoek naar de ethische principes waar bestuurders, beleidsmakers en professionals zich door laten leiden.

Hij bevraagt burgemeesters, medici, CEO's, ambassadeurs, museumdirecteuren en het politiekorps. Al deze beroepsgroepen willen de wereld een beetje beter maken, het goede doen en problemen oplossen. Pechtold vraagt voor welke dilemma's zij staan en waar de grenzen van het toelaatbare liggen.

De Achterkant van het Gelijk werd ontwikkeld door Marcel van Dam en Hans van Mierlo. Van Dam presenteerde het VARA-programma tussen 1980 en 2004 en won hiermee in 1981 de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf. In 2014 presenteerde Van Dam een eenmalige special over klimaatverandering.

De nieuwe reeks wordt vanaf 23 maart op NPO2 uitgezonden.