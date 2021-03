Rob Kemps, bekend als voorman van de feestact Snollebollekes en als recentste Slimste Mens-winnaar, gaat de komende drie jaar aan de slag voor Talpa. De 35-jarige Kemps zal programmaformats ontwikkelen, maar gaat ook aan de slag als presentator.

"Mijn gevoel bij Talpa Network was vanaf de eerste minuut formidabel", zegt Kemps, die nog geen presenteerervaring heeft. "Ik zie deze stap als een unieke kans om mijn talenten in televisieland te gaan ontplooien bij deze geweldige club. Het uitgesproken vertrouwen en enthousiasme om samen iets te gaan maken hebben mij over de streep getrokken. Ik kijk oprecht enorm uit naar dit geweldige avontuur."

Talpa-directeur Marco Louwerens noemt Kemps een "authentiek en creatief mens, die altijd volledig zichzelf is". "Regelmatig weet hij Nederland enorm te verrassen met een nieuw talent dat hij in zich blijkt te hebben. Ik denk dat Rob - misschien wel de leukste slimste mens ooit - de slogan van SBS6 'thuis in elke straat' als geen ander waarmaakt."

In welk programma Kemps te zien zal zijn, is nog niet bekend.

In 2013 verwierf hij bekendheid met de Snollebollekes, de feestact die hij samen met Jurjen Gofers en Maurice Huismans heeft bedacht. Kemps staat als zanger op het podium en is bekend van hits als Links/rechts en Springen nondeju.