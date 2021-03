De Britse televisiezender ITV gaat volgens The Hollywood Reporter in gesprek met Piers Morgan, die als freelance presentator aan de zender verbonden is. Morgan presenteerde maandagochtend zijn programma Good Morning Britain, trok hierin gedane uitspraken van Meghan Markle in twijfel en liep weg toen hij hierop kritiek kreeg van een collega.

Ook op sociale media kwam veel commentaar op Morgans optreden. Carolyn McCall, de CEO van ITV, heeft dinsdag gezegd in gesprek te willen gaan met Morgan om zijn toekomst bij de zender te bespreken.

Morgan staat bekend om zijn vele kritiek op Markle en prins Harry. In de show van maandagochtend werd het interview besproken dat het koppel had met Oprah Winfrey. Hierin vertelde Markle onder meer dat zij kampte met suïcidale gedachten als gevolg van de grote druk die zij ervoer.

De presentator trok deze uitspraken in twijfel, wat op kritiek van zijn collega's stuitte. Weerman Alex Beresford beschuldigde Morgan ervan een obsessie met het bekende koppel te hebben. "We weten inmiddels dat je Meghan Markle niet mag, zoals je al meerdere malen duidelijk hebt gemaakt in dit programma."

Morgan was ooit bevriend met Markle

Morgan vertelde eerder in The Late Late Show dat hij Markle kent sinds 2016, toen ze hadden afgesproken in een kroeg. Diezelfde avond zou de toen nog Suits-actrice prins Harry hebben ontmoet. Morgan en Markle hadden daarna nog een etentje, maar de presentator hoorde naar eigen zeggen daarna niets meer van haar.

Beresford bracht dit verhaal maandag wederom ter sprake. "Meghan had het recht om niets meer van zich te laten horen. Maar heeft ze sindsdien iets over jou gezegd? Nee, en toch ga je door met je beledigingen."

"Ik ben er klaar mee, tot later", was de reactie van Morgan hierop. "Duivels gedrag", zei de weerman vervolgens over Morgans tirade. "Piers kan zich zo vaak niet beheersen en dan moeten wij maar allemaal luisteren?"

Het interview met het koppel en Winfrey is in Engeland door 11,3 miljoen mensen bekeken, het best bekeken programma in 2021 tot dusver. In de Verenigde Staten stemden ruim zeventien miljoen mensen op het gesprek af. In Nederland is het interview dinsdagavond op Net5 te zien.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).