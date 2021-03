Eva Jinek en Jeroen Pauw presenteerden vier jaar geleden nog samen de verkiezingsspecials van de NPO, maar staan staan nu recht tegenover elkaar geprogrammeerd. Pauw kwam op de eerste avond als winnaar uit de bus met zijn Verkiezingsdebatten.

Naar Pauws Verkiezingsdebatten op NPO1 keken rond 22.10 uur 891.000 mensen. Jinek, die rond hetzelfde tijdstip op RTL 4 begon, wist met Jinek & RTL Nieuws: de strijd om de kiezer 833.000 kijkers naar de zender te trekken.

In de show van Pauw gaan lijsttrekkers dinsdagavond en de twee dagen daarna met elkaar in debat. Maandag was het de beurt aan Lilianne Ploumen (PvdA) en Sigrid Kaag (D66), dinsdag volgen Wopke Hoekstra (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks).

Jinek werkt twee weken lang aan haar verkiezingsprogramma, waarin eveneens lijsttrekkers aanschuiven. Ook politiek verslaggevers en commentatoren gaan met elkaar in gesprek.

Maandagavond gaven demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge een persconferentie. Via NPO1, RTL 4 en SBS6 keken daar in totaal zo'n 5,5 miljoen mensen naar. De vorige keer, op 23 februari, keken er nog zo'n 6,3 miljoen mensen.