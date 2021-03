Bert Huisjes, directeur van omroep Wakker Nederland (WNL), wil politici nog steeds als copresentator opvoeren in programma's, maar ze niet meer het laatste woord geven. Dat zei Huisjes maandag in gesprek met de ombudsman van de NPO.

"We laten hem of haar alleen maar kleine presentatiezinnetjes lezen", aldus Huisjes. "Maar we zorgen er nu wel voor dat een co-host niet meer het laatste woord kan krijgen, zoals eerder het geval was. We kijken nu extra naar het draaiboek om dat te voorkomen."

Huisjes doelde op de recente uitspraak van Thierry Baudet in Goedemorgen Nederland. De FVD-lijsttrekker was vorige week woensdag copresentator in de uitzending en kondigde het NOS Journaal aan als "fakenewsjournaal".

"Hij zou niet het laatste woord krijgen, maar greep gewoon zijn kans", zei Huisjes daar eerder over. "Zoiets kan gebeuren, het is live-tv. Vervelend is het wel. Dit was een beledigende opmerking waarop de presentator van het journaal niet kon ingaan in zijn bulletin."

Presentatrice Maaike Timmerman nam kort na Baudets ingreep namens WNL afstand van diens woorden.

'Waardevol in onze liberale democratie'

Vier jaar geleden haalde PVV-lijsttrekker Geert Wilders een soortgelijke actie uit. Met een wijziging in het draaiboek wil Huisjes dit probleem in de toekomst ondervangen, maar wil hij de opzet van het programma verder ongewijzigd laten.

"Ik juich het toe dat onafhankelijke redacties, zoals die van WNL, tot een rijkdom aan journalistieke vormen in verkiezingstijd komen. Diverse groepen kijkers of lezers kunnen zo kennisnemen van de visies van lijsttrekkers, ook al wijken die af van de eigen visie."

"Lijsttrekkers als gastpresentator voor een dag, gasthoofdredacteuren bij De Telegraaf, politieke interviews door kinderen, debatten of zelfs speelse quizzen - al deze toegankelijke vormen zijn waardevol in onze liberale democratie", aldus Huisjes, die zelf nooit een gasthoofdredacteur zou aanstellen.