Julian Reichelt, hoofdredacteur van de Duitse krant Bild, staat centraal in een onderzoek naar vermeend vrouwonvriendelijk gedrag op de redactievloer. Het gaat volgens Spiegel om een intern onderzoek, dat de uitgever van de krant met de grootste oplage van Duitsland zelf heeft ingesteld.

Uitgever Axel Springer vindt het zogeheten complianceonderzoek nodig, omdat zes vrouwelijke medewerkers in de afgelopen jaren vergelijkbare klachten hebben ingediend.

In het onderzoek moet onder meer worden vastgesteld of Reichelt zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik, intimidatie en pesterijen.

De uitgever laat weten niet inhoudelijk op vragen te willen reageren, maar Spiegel zegt van medewerkers gehoord te hebben dat het bedrijf Freshfields het onderzoek voor zijn rekening zal nemen.

De veertigjarige Reichelt werd in oktober 2018 hoofdredacteur van de krant, maar staat al sinds het vertrek van Kai Diekmann in 2017 aan het hoofd van de redactie. Diekmans vertrek werd overschaduwd door beschuldigingen van seksuele intimidatie, maar het openbaar ministerie in Potsdam zag destijds af van vervolging vanwege een gebrek aan bewijs.

Bild werd vorig jaar gemiddeld door 7,88 miljoen mensen per dag gelezen. Hoewel de oplage van de boulevardkrant jaarlijks sterk afneemt, is Bild nog steeds de grootste titel van Duitsland.