Wendy van Dijk is op 14, 15 en 16 oktober te zien als presentatrice van De Dansmarathon. In de vijftig uur durende marathon, die tussen de reguliere programmering op SBS6 te zien is, proberen honderd koppels zo lang mogelijk te dansen in de hoop een geldprijs te winnen.

De deelnemers, die online continu te volgen zijn, dansen in koppels en mogen in de vijftig uur slechts vijf uur rust houden. Ook worden er acties voor het goede doel georganiseerd en kan het Nederlandse publiek een bijdrage leveren. Welk doel dat is, wordt later bekendgemaakt.

Een deel van het geld voor het goede doel is afkomstig uit het wedstrijdgeld: deelnemers moeten 2.500 euro betalen om mee te doen. De koppels mogen wegens de fysieke gelijkheid alleen bestaan uit een man en een vrouw.

Diverse bekende dj's en artiesten zullen hun medewerking aan de marathon verlenen. Van Dijk vertelde maandag op Radio 538 dat het koppel, dat het langst op de dansvloer blijft, 200.000 euro krijgt. Een scheidsrechter zal in de gaten houden dat de deelnemers actief blijven. Bij twee waarschuwingen moeten de deelnemers de dansvloer verlaten.

Middels een hartslagmeter zal de gezondheid van de dansers in de gaten worden gehouden. Van Dijk liet weten dat de opnames in het Breepark in Breda plaatsvinden. Deze nieuwe evenementenlocatie biedt genoeg ruimte waar de deelnemers, eventueel met afstand, kunnen dansen.