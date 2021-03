Keith Bakker, die van de rechter 4,5 jaar cel opgelegd heeft gekregen wegens het seksueel misbruiken van een destijds minderjarig meisje, gaat in hoger beroep. De voormalige verslavingsgoeroe stelt wederom dat hij ten onrechte is veroordeeld.

De Telegraaf meldt maandag dat de advocaten van Bakker laten weten dat de rechtbank het vonnis niet goed heeft gemotiveerd. Ook zijn de rechters "er ten onrechte van uitgegaan dat de verklaringen van het slachtoffer betrouwbaar zijn, omdat ze consistent was in haar verklaringen".

Ook Bakker was minstens zo consistent, stellen zijn advocaten Job Knoester en Christiaan Kwinten. Het pleidooi van de advocaten zou daarbij genegeerd zijn. Ook zeggen zij dat de rechtbank "de grenzen van de wet op onjuiste manier oprekt, door verkrachting bewezen te achten terwijl vaststaat dat Bakker geen geweld heeft gebruikt of daarmee heeft gedreigd".

Aanvankelijk eiste het Openbaar Ministerie (OM) een langere celstraf en tbs met dwangverpleging, waar de rechtbank niet in meeging.

Volgens het OM heeft Bakker het slachtoffer vanaf haar zestiende misbruikt. Dat gebeurde tussen het voorjaar van 2016 tot augustus 2018 in Hilversum, Amsterdam, Londen en Saint-Tropez. Bakker ontkent het misbruik en zegt geen seksuele relatie met haar te hebben gehad voordat zij achttien was. De rechtbank stelde dat dit ongeloofwaardig was.

Bakker kreeg in 2012 vijf jaar cel opgelegd voor het misbruiken van enkele vrouwen. Door het voorarrest kwam Bakker, die in 2011 al in hechtenis werd genomen, in 2014 al vrij.