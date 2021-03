SBS6 heeft zondagavond met twee terugkerende programma's de top vijf van best bekeken programma's gehaald. Zowel Postcode Loterij Miljoenenjacht als Wie van de 3 scoorde ruim boven een miljoen kijkers.

Miljoenenjacht, gepresenteerd door Linda de Mol, eindigde op de vierde plaats met 1,65 miljoen kijkers. Spelshow Wie van de 3, dat na Miljoenenjacht werd uitgezonden, wist 1,25 miljoen kijkers vast te houden en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Het door Wendy van Dijk gepresenteerde programma met een panel, bestaande uit Britt Dekker, Martien Meiland, Najib Amhali en Ryanne van Dorst, keerde in 2020 terug op televisie.

Op zoek naar Maria van AVROTROS moest iets inleveren ten opzichte van vorige week, maar kwam nog wel boven de miljoen kijkers uit. De zoektocht naar de hoofdrolspeler in de musical The Sound of Music eindigde op de zevende plaats in de lijst met best bekeken programma's. De sing-off, waarin de twee kandidaten met de minste stemmen strijden voor een plekje in de uitzending van volgende week, stond op plaats negen.