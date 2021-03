Zo'n 3,3 miljoen mensen hebben zaterdagavond naar de finale van Wie is de Mol? gekeken, blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dat is geen record: in 2020 keken er iets meer mensen naar de finale. Toen was de ontknoping van het programma goed voor 3.567.000 kijkers.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

De Wie is de Mol?-kijkers konden zaterdag zien hoe Renée Fokker werd aangewezen als Mol van dit seizoen. Vorige week was al duidelijk geworden dat Charlotte Nijs de verliezer is. Rocky Hehakaija beantwoordde in de laatste ronde de meeste vragen goed en is daarmee de winnaar. In de prijzenpot zat 9.675 euro.

De volledige top drie van best bekeken programma's bestaat uit NPO1-producties. Het NOS Journaal van 20.00 uur werd door zo'n 2,5 miljoen mensen bekeken. Matthijs Gaat Door staat op de derde plek met ruim 1,4 miljoen kijkers.

