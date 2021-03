Een pot van 9.675 euro, iedereen leek de Mol: de echte Mol heeft een succesvol seizoen achter de rug. In een speciale livestream na de ontknoping vertelt de saboteur van het 21e seizoen Wie is de Mol? dan ook erg tevreden te zijn.

Let op: dit bericht bevat spoilers

"Die laagste pot ooit is wel een dingetje hé? En ik geloof dat ik ook de oudste Mol ooit ben", aldus Renée Fokker, die zaterdagavond werd onthuld als de Mol van 2021. Rocky Hehakaija won het seizoen en Charlotte Nijs viel als allerlaatste kandidaat af.

"Ik ben best een trots Molletje, al is die lage pot ook zeker te danken aan mijn medekandidaten", wijst de 59-jarige actrice naar Nijs, Hehakaija en Marije Knevel die in één opdracht 5.000 euro uit de pot haalden in ruil voor informatie over een opdracht.

Dat Hehakaija met die actie eigenlijk zichzelf geld heeft afgenomen neemt ze voor lief. "Dat maakt niet uit, je wil dan gewoon door, ten koste van alles. Ik had die hele pot erin gegooid."

Schaduwmollen en onhandige kandidaten

Ieder jaar proberen miljoenen mensen vanaf de bank te raden wie de rest van de groep voor de gek houdt, maar een begrip als 'follow the money' ging dit seizoen niet op: door de onhandigheid van sommige kandidaten werd er zoveel geld uit de pot gehaald dat die oude Wie is de Mol-wijsheid van tafel kon.

Het hielp de kijker ook niet dat er dit jaar meerdere schaduwmollen waren: kandidaten die zichzelf voordoen als Mol, in de hoop zo hun medekandidaten op een verkeerd spoor te zetten en zo zelf verder te komen. Onder anderen zanger Joshua Nolet had daar dit seizoen een handje van. Hoewel dat het voor de kijker lastiger maakte en ook kandidaten er in meegingen, had Fokker weinig last van de nepmollen.

"Ik vond dat op zich wel lekker, die doen het werk voor jou. Dat is ook het grappige van de Mol zijn: er wordt best wel veel gerotzooid, dus je kunt een stapje achteruit doen en denken: 'oh zij gaan het nu doen'. Het loopt eigenlijk vanzelf: als ik de Mol wilde zijn hoefde ik alleen maar in te spelen op wat er gebeurde."

Voor Hehakaija was het wel ingewikkeld, want iedereen leek verdacht. "Heel moeilijk, maar vanaf dag één ben ik bij mijn gevoel gebleven. Bij die opdracht met de Joker onder de deur voelde ik direct: dit is too good to be true. Dat dan blijkt dat je gelijk hebt helpt echt bij de rest van het spel."

21 seconden verschil

De finale halen is voor iedere kandidaat het doel, maar het dan net niet winnen is wel heel pijnlijk. Zeker als het verschil niet in het aantal goede vragen zit, maar in de tijd die is gebruikt voor het invullen van de test. Zowel Nijs als Hehakaija hadden 37 vragen goed, maar de journaliste deed 21 seconden langer over de quiz van veertig vragen.

"Die 21 seconden, ik schoot echt uit mijn stoel. Ik dacht dat ik meer fouten had gemaakt en jij (Hehakaija, red.) minder, dat we echt een groot verschil hadden. Ik heb als een gek die test zitten maken, was heel rap, maar jij was dus nog sneller. Ik maakte alle testen heel snel, dus ik had nooit gedacht dat ik het op snelheid zou verliezen."

Aanwijzingen naar de Mol

Aan het einde van de aflevering is traditiegetrouw te zien hoe de kijker al die tijd al had kunnen weten wie de Mol is. Dit jaar verwezen de namen van de afleveringen iedere keer direct naar Fokker en in aflevering twee zat een referentie naar de serie Vrouwenvleugel waar Fokker jarenlang in speelde. Tegen Nijs zei ze letterlijk dat ze goed zat tijdens een opdracht, toen zij de actrice vertelde dat ze haar in het vizier had.

Toch is het moeilijk in te schatten, al heeft Fokker zich één keer echt versproken tegenover haar medekandidaten. "We hadden bij de allereerste opdracht van iedereen een kaart met een quote, maar niet je eigen kaart. In de bus zei ik later tegen iemand iets over mijn eigen kaart, terwijl ik die dus helemaal niet had kunnen zien. Dat is het enige moment geweest dat ik dacht: dat was stom. Maar door te zeggen dat iemand anders me dat vertelde, kwam ik er onderuit."

Dat iedereen nu weet dat zij al die weken de Mol was is een opluchting voor Fokker, die het zelfs niet aan haar eigen kinderen vertelde. "Dat vond ik wel het moeilijkste. Op 21 december hoorden ze dat ik meedeed, dat was al een heel ding. Iedere keer keken zij weer opnieuw: 'Ah mam, je bent het, of niet?'. Ja, wel dus."