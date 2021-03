Jack Spijkerman en Erik van Muiswinkel zijn zaterdagmiddag eenmalig teruggekeerd in het NPO Radio 2-programma Spijkers met koppen. Samen met presentator Dolf Jansen brachten zij een eerbetoon aan hun vriend en collega Jeroen van Merwijk, die eerder deze week overleed aan de gevolgen van kanker.

In een gesprek haalden Spijkerman en Van Muiswinkel herinneringen op aan Van Merwijk. "Hij had een typische humor die je meteen herkende", aldus Spijkerman. "Hij kon aankomen met een sketch waarin een zalmtrap werd geïnterviewd, of waarin we spraken met een lantaarnpaal die ruzie met de buurt had."

Het cabaretteam kwam zaterdagochtend altijd samen om de oogst aan grappen en sketches voor die week door te nemen. "De ideeën van Jeroen werden altijd gelijk goedgekeurd, hij wilde er nooit iets aan veranderen", vertelde Spijkerman lachend. "Het was ook zijn kracht dat hij zo geloofde in zijn eigen werk. Anders had hij het nooit zo lang volgehouden, want volle zalen trok hij eigenlijk nooit."

Van Merwijk maakte in de jaren negentig heel lang deel uit van het vaste cabaretteam van het roemruchte radioprogramma. Spijkerman en Van Muiswinkel deden samen nog eenmaal een van de favoriete sketches van Van Merwijk, over Zeer Open Asfalt Beton. Cabaretier Marcel Harteveld zong een hommage aan de cabaretier die hij deze zomer schreef, toen Van Merwijk hoofdgast was in een speciale zomereditie van het programma.

Van Merwijk overleed woensdag. Hij maakte eerder dit jaar bekend dat hij aan darmkanker leed.