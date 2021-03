Na de finale van het 21e seizoen van Wie is de Mol?, die zaterdagavond werd uitgezonden, is bekend wie zich al die tijd heeft voorgedaan als mol en wie de winnaar is van het programma. Vorige week was al duidelijk dat Charlotte Nijs de verliezer is.

Let op: dit bericht bevat spoilers

Presentator Rik van de Westelaken kondigde zaterdagavond aan dat Renée Fokker dit seizoen de mol was. Rocky Hehakaija beantwoordde in de laatste ronde de meeste vragen goed en is daarmee de winnaar. In de prijzenpot zat 9.675 euro.

"Het was spannend, eng, gevaarlijk, leuk, vermoeiend en super. Ik ben heel dankbaar dat ik het heb mogen doen", aldus Fokker.

Van tevoren was al bekend dat de finale net als bij de vorige editie niet zou plaatsvinden met publiek erbij vanwege het coronavirus. De afgelopen jaren konden fans naar het Vondelpark komen om de eindstrijd live mee te maken.

Vorig seizoen werd gewonnen door Nikkie De Jager, met Jeroen Kijk in de Vegte als de mol. Het jubileumseizoen was een extra seizoen ter ere van het twintigjarig jubileum van het programma. In dat 21e seizoen kregen tien oud-deelnemers een tweede kans.

Wie is de Mol? is in Nederland al jaren een van de populairste tv-programma's. In 2000 werd het eerste seizoen uitgezonden. Toen deden nog onbekende Nederlanders aan het spel mee. Sinds 2005 worden bekende Nederlanders voor het spel geselecteerd.