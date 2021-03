De Amerikaanse televisiezender CBS betaalt tussen de 7 miljoen en 9 miljoen dollar (5,9 miljoen en 7,6 miljoen euro) voor de rechten van het interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het interview, dat zo'n twee uur duurt en al eerder werd opgenomen, wordt zondag in meerdere landen uitgezonden. Markle doet onder meer een boekje open over haar ervaringen met de koninklijke familie en later in het interview schuift ook prins Harry aan. Door het veelbesproken interview is de relatie tussen het stel en Buckingham Palace flink bekoeld.

De belangstelling voor het vraaggesprek wordt bij televisiezenders steeds groter, ook doordat al enkele fragmenten naar buiten kwamen. Daarin laat prins Harry zich uit over onder meer de media-aandacht die hij en zijn vrouw kregen. Naar verluidt kost een reclamespotje op CBS rondom het interview zondag inmiddels ruim 270.000 euro per dertig seconden.

Het interview met Winfrey, die in 2018 ook te gast was op het huwelijk van Harry en Meghan, volgt ongeveer een jaar nadat de twee bekendmaakten te willen breken met het Britse koningshuis. Onlangs werd die wens officieel bekrachtigd. Sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis is het koppel ook uit de schijnwerpers getreden. Wel sloten ze lucratieve deals met Netflix en Spotify voor meerdere projecten.