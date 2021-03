Mail on Sunday moet van de rechter op de voorpagina een verklaring plaatsen waarin de Britse krant erkent de privacy van Meghan Markle te hebben geschonden. Ook moet het dagblad op binnenpagina's de door Markle aangespannen rechtszaak toelichten. Het bericht moet tevens een week lang op de website van Mail on Sunday blijven staan.

Markle had een week eerder een rechtszaak tegen de Mail on Sunday gewonnen. De krant heeft volgens de rechtbank de privacy van de vrouw van de Britse prins Harry geschonden door in 2019 een brief gericht aan haar vader te publiceren.

Dinsdag eiste de Amerikaanse voormalige actrice een schadevergoeding van 1,5 miljoen pond (1,7 miljoen euro). Eind februari kreeg Markle van de rechter een vergoeding van 450.000 pond toegewezen voor de juridische kosten die ze had gemaakt.

In februari oordeelde de rechter dat Markle de "redelijke verwachting had dat de inhoud van de brief privé zou blijven". Artikelen in The Mail (zowel online als in de papieren versie) zorgden ervoor dat dat niet zo was."

Meghan Markle heeft al jaren een verstoorde verstandhouding met haar vader Thomas Markle. De relatie zou mede zijn verslechterd door toedoen van haar halfzus. In januari kondigde hij aan bezig te zijn met een documentaire over haar leven.

In december trof Meghan Markle een schikking met een fotobureau dat haar begin dit jaar op Vancouver Island in Canada ongevraagd had gefotografeerd. In oktober trof ze samen met prins Harry een schikking met een fotobureau dat zonder toestemming met een drone foto's van hun zoon had gemaakt.