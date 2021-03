Zo'n 1,3 miljoen mensen hebben donderdagavond naar de laatste aflevering van de knikkerwedstrijd Marble Mania gekeken. Een tweede seizoen bij SBS6 is al aangekondigd.

In de laatste aflevering streden Dennis van der Geest, John de Wolf en Anouk Hoogendijk om de winst.

Volgende week is op hetzelfde tijdstip Chateau Meiland te zien. De familie vult de week bij SBS6 met twee afleveringen; naast donderdag ook op maandag.

Bij zowel De Vooravond als RTL Boulevard was de release van Jeangu Macrooys Birth of a New Age te zien. Met dat nummer zal de zanger in mei meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Naar De Vooravond keken bijna 1,06 miljoen mensen, naar RTL Boulevard 1,07 miljoen mensen. De release was ook online te volgen, via YouTube, Facebook en Instagram.