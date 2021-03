Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar journalist Martin Bashir, die in 1995 prinses Diana interviewde voor de BBC. Volgens haar broer Charles Spencer had Bashir gelogen om de prinses over te halen tot het veelbesproken interview, waarin ze sprak over haar huwelijk en de affaire van prins Charles met Camilla Parker Bowles.

Spencer overhandigde de BBC eind vorig jaar een dossier met bewijsmateriaal dat nieuw licht op de zaak had moeten werpen. Volgens Sky News heeft de Metropolitan Police Service de documenten onderzocht en besproken met advocaten, het openbaar ministerie en andere experts en is er geen informatie naar boven gekomen die verder moet worden onderzocht.

Volgens Spencer werden bankafschriften vervalst om het te doen lijken alsof mensen aan het Britse hof waren omgekocht. Zo werd beweerd dat twee hovelingen door de veiligheidsdiensten waren betaald voor informatie over Diana en prins Charles. Door die bewering was de prinses volgens hem eerder geneigd om voor de camera's haar verhaal te doen.

In het beroemde interview vertelde Diana onder meer dat "er drie mensen in het huwelijk zaten", waarmee ze verwees naar de affaire van haar man met Parker Bowles. Prins Charles en Diana waren op dat moment al uit elkaar, maar nog niet officieel gescheiden.