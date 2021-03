Het interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en Meghan Markle wordt in Nederland door Net5 uitgezonden. Het hele gesprek is op dinsdag 9 maart te zien.

Winfrey spreekt met Markle, de hertogin van Sussex, in een twee uur durend interview over onder meer haar leven als royal, haar huwelijk, het moederschap, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de grote publieke druk.

Later schuift ook prins Harry aan bij het gesprek. Hij vertelt over hun verhuizing naar de Verenigde Staten en over hoe hij de toekomst van het groeiende gezin voor zich ziet.

Vorige maand maakte het koppel bekend officieel te breken met het koninklijk huis. Uit fragmenten van het interview die al te horen zijn, blijkt dat ook hierover gesproken wordt. Markle vertelt dat de familie wel had kunnen verwachten dat ze hun kant van het verhaal zouden vertellen.

"Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons", aldus Markle. "En als we daarmee het risico lopen om dingen kwijt te raken; we hebben al zo veel verloren."

Het interview wordt in de Verenigde Staten al op zondag 7 maart uitgezonden. In Nederland is het op dinsdag 9 maart om 20.30 uur te zien bij Net5.