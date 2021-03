Bert Huisjes, directeur van omroep WNL, is geschrokken van de opmerking van FVD-lijsttrekker Thierry Baudet in Goedemorgen Nederland. Huisjes zegt tegen de Volkskrant dat Baudet die actie gekopieerd heeft van Geert Wilders, die vier jaar geleden in hetzelfde programma over "het linkse NOS Journaal" sprak.

Baudet was woensdag copresentator in de uitzending van Goedemorgen Nederland en kondigde het NOS Journaal aan als "fakenewsjournaal".

"Hij zou niet het laatste woord krijgen, maar greep gewoon zijn kans", aldus Huisjes. "Zoiets kan gebeuren, het is live-tv. Vervelend is het wel. Dit was een beledigende opmerking waarop de presentator van het journaal niet kon ingaan in zijn bulletin."

Volgens Huisjes bleef er geen tijd over voor presentatrice Maaike Timmerman om de uitspraak van Baudet direct te weerleggen. "We zijn er na het journaal meteen op teruggekomen. Onze presentatrice zei dat wij fel afstand nemen van de term fake news en er ontstond een stevige discussie over of Baudet met dit soort opmerkingen bijdraagt aan bedreiging van journalisten - ook wij maken ons daarover zorgen."

De NOS liet woensdagochtend al aan NU.nl weten dat de keuze van WNL om politici een andere rol te geven dan die van geïnterviewde onverantwoord te vinden. Huisjes is niet blij met die kritiek: "Het staat de NOS vrij om grote woorden te gebruiken, maar ik vind het aanmatigend dat ze geen aandacht besteden aan de context: de rest van onze uitzending. Dit neigt naar cancel culture."

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen nodigt het programma iedere ochtend een lijsttrekker van een politieke partij uit om samen het actualiteitenprogramma te presenteren. Huisjes zegt in gesprek met de Volkskrant dat daar niets mis mee is.