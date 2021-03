Frank Dane keert woensdagavond terug in RTL Boulevard als muziek- en entertainmentdeskundige. Dat maakte RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink woensdagochtend bekend in De 538 Ochtendshow.

Het is niet de eerste keer dat de Radio 538-dj zijn opwachting maakt in RTL Boulevard. In 2016 was hij voor het eerst te zien als presentator van het entertainmentprogramma.

Dane stopte bij RTL Boulevard om meer te kunnen focussen op zijn radioprogramma. In januari nam de radio-dj het stokje over van Edwin Evers als presentator van het ochtendprogramma van Radio 538.

"Volgens mij ben je er zelf ook achter gekomen dat dat een beetje trekken aan een dood paard is. Je komt lekker weer terug", grapte Ikink woensdag in Danes radioshow.