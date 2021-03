De NOS vindt het journalistiek onverantwoord dat omroep WNL politici een andere rol dan die van geïnterviewde in een journalistiek programma geeft, laat een NOS-woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten. FVD-lijsttrekker Thierry Baudet was woensdag copresentator in de uitzending van Goedemorgen Nederland en kondigde het NOS Journaal aan als "fakenewsjournaal".

"Juist in een tijd waarin feiten en meningen steeds meer door elkaar lopen, moet je als publieke omroep geen verwarring creëren en glashelder zijn over je rol in onze samenleving. Dat we ook in een tijd leven waarin NOS-verslaggevers agressief bejegend worden door mensen die ons beschuldigen van het maken van fake news, maakt dit incident voor ons extra bitter."

Goedemorgen Nederland liet direct na Baudets uitspraak weten afstand te nemen van zijn uitlatingen.

In de aanloop naar de verkiezingen nodigt het programma iedere ochtend een lijsttrekker van een politieke partij uit om samen het actualiteitenprogramma te presenteren.

Net voor het overschakelen op het NOS Journaal van 7.30 uur leidde de lijsttrekker van Forum voor Democratie het programma in met de woorden "fakenewsjournaal".

Presentatrice Maaike Timmerman sprak Baudet daar later op aan. "Er worden journalisten bedreigd, mensen van de NOS kunnen niet meer met hun logo zomaar overal naar toe. Die worden belaagd", aldus Timmerman.

Baudet zei daarop: "Als ik vind dat de NOS en de NPO vooringenomen zijn en altijd maar dezelfde frames en verhalen vertellen, dan is dat op geen enkele manier uit te leggen." Maar volgens hem mogen zijn woorden niet op zo'n manier geïnterpreteerd worden om wie dan ook iets aan te doen.