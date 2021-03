De Staatsloterij en TBWA\NEBOKO hebben met het spotje Frummel woensdag de Gouden Loeki gewonnen, zo werd bekendgemaakt tijdens de uitreiking die bij Omroep MAX te zien was. Het is het derde jaar op rij dat een reclame van de Staatsloterij deze prijs wint.

De Staatsloterij won de afgelopen twee jaar met de commercials over hondje Frekkel en egel Freddie.

Buurttuin van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Open Now Amsterdam en Goed eten is samen eten van PLUS en Wunderman Thompson hebben respectievelijk de zilveren en bronzen Loeki gekregen.

Onder de genomineerden waren veel reclames waarin de coronacrisis terugkomt. Zo heeft het virus een rol in spotjes van PLUS, Dankaandezorg.nl, Douwe Egberts, Jumbo en McDonald's.

De prijs is vernoemd naar Loeki de Leeuw, een pop die van 1972 tot en met 2004 STER-reclames onderbrak met filmpjes. Eerder deze week werd bekend dat Loeki na zeventien jaar weer terugkeert op televisie. De filmpjes met het leeuwtje worden ingezet rond het EK voetbal, de Olympische Spelen en de Tour de France.