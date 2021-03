Najib Amhali vindt het van stal halen van oude programma's als Wie van de Drie getuigen van creatieve armoede, vertelt de cabaretier en tevens panellid van het spelprogramma in gesprek met Veronica Magazine.

"Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat ook wel", reageert de 49-jarige Amhali op de vraag of een herintroductie van Wie van de Drie duidt op creatieve armoede. "Het zal misschien te maken hebben met nostalgie, waar mensen toch steeds meer behoefte aan lijken te hebben."

"Maar het is uiteindelijk toch meer van hetzelfde. Iedereen lijkt elkaar te willen kopiëren. Is iets succesvol bij de ene zender, dan wil de andere zender ook zo'n programma. Ik heb genoeg andere programma-ideeën aangedragen bij tv-zenders, maar dat heeft niks opgeleverd. Ze zijn niet geïnteresseerd."

In het spelprogramma moeten de panelleden, onder wie Amhali, raden wie van de drie kandidaten daadwerkelijk de persoon is die wordt beschreven.

Wie van de Drie was in 1963 voor het eerst in Nederland te zien. Het spelprogramma is gebaseerd op het Amerikaanse To Tell the Truth. De Nederlandse versie werd van 1963 tot 1983 door AVRO uitgezonden op Nederland 1, vervolgens in 1991 door RTL 4 en van 2010 tot 2013 door Omroep MAX.