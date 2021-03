Angela de Jong verbaast zich erover dat niet alleen haar werk maar ook haar persoon bij sommige mensen irritatie opwekt. Dat vertelt de tv-recensent in Libelle.

"Zeker de laatste jaren merk ik dat mijn naam nogal wat polarisatie oproept", aldus De Jong. "Dat gebeurt me in mijn privéleven nooit, dus dat was wennen. Maar goed, ik wil ook geen grijze muis zijn in mijn werk, het hoort er blijkbaar bij."

"Ik snap best dat er programmamakers zijn die er moeite mee hebben dat ik soms in niet al te vriendelijke bewoordingen over hun programma schrijf. Maar dat mijn hele wezen irritatie opwekt bij sommige mensen vind ik wel bijzonder."

De Jong stelt dat het bij de televisiewereld hoort dat er nooit iets negatiefs in je gezicht wordt gezegd. Volgens de tv-recensent is dat een van de redenen waarom haar kritiek hard aankomt. "Daarbij zoeken mensen altijd een zondebok", voegt ze toe. "Dat zie je ook bij corona, iemand moet de schuld krijgen van hun ellende."

De AD-columnist zegt dat soort reacties tegenwoordig vrij makkelijk naast zich neer te kunnen leggen, omdat ze inmiddels 45 is. Voor iemand als zangeres en influencer Famke Louise (22) zal het krijgen van kritiek een stuk zwaarder zijn, aldus De Jong.