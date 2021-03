De eerste aflevering van Beau in Floradorp heeft dinsdag volgens Stichting KijkOnderzoek gemiddeld 984.000 kijkers getrokken. Dat leverde het programma waarin presentator Beau van Erven Dorens zich verdiept in een Amsterdamse volksbuurt de zevende plek op in de lijst van best bekeken televisieprogramma's.

Van Erven Dorens volgt een jaar lang de levens van verschillende bewoners van de wijk Floradorp. De presentator gaat met ze in gesprek over onder meer het oude dorpsgevoel van de wijk.

Door het programma is Van Erven Dorens meer gaan zien hoe groot het standenverschil in Nederland is. "Laten we eerlijk zijn: ook al is het maar tien minuten fietsen, ik woon zelf in een ivoren toren", aldus de presentator in De Telegraaf. "En in mijn talkshow praat ik toch vooral met de mensen die de beslissingen nemen."

De dag top 5 van dinsdag 2 maart