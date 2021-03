Onder anderen Emma Wortelboer, Jurre Geluk en Sahil Amar Aïssa zullen voortaan afwisselend op zaterdag- en zondagmiddag te horen zijn in het nieuwe radioprogramma WiWaWeekendShow van NPO 3FM. Daarin neemt presentator Luc Sarneel maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe muziek met de gasten door.

Ook Dzifa Kusenuh, Mandy Woelkens en Glodi Lugungu maken deel uit van het zogenoemde Weekendcollectief, zoals de gasten worden genoemd.

"Ik heb heel veel zin om in het weekend de luisteraar in het zonnetje te zetten", aldus Sarneel. "Door de mooie mix van mediamakers in het Weekendcollectief wordt elke show anders dan die ervoor."

De WiWaWeekendShow is vanaf zaterdag 6 maart in het weekend van 16.00 tot 19.00 uur op 3FM te horen.