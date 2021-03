Freek Vonk is de gast in de eerste aflevering van het dertiende seizoen van Sterren op het Doek. Omroep MAX meldt dat de uitzending op 13 maart te zien is.

De bioloog is de eerste van acht bekende Nederlanders die zich voor het door Özcan Akyol gepresenteerde programma door drie kunstenaars laten portretteren. De gasten zeggen aan het einde van de aflevering welk schilderij zij het mooist vinden en krijgen dat mee naar huis.

"Ik ben nog nooit eerder geportretteerd, maar aan 'Eus' heb ik me met alle vertrouwen en plezier blootgegeven", vertelt Vonk in een persbericht. "Het was een geweldige ervaring. Het door mij gekozen schilderij heeft inmiddels een mooi plekje thuis gekregen."

De eerste tien seizoenen van Sterren op het Doek werden tot 2015 gepresenteerd door Hanneke Groenteman. In 2019 nam Akyol het stokje over van de presentatrice.

De namen van de andere zeven deelnemende bekende Nederlanders worden op een later tijdstip bekendgemaakt. Sterren op het Doek is vanaf zaterdag 13 maart wekelijks om 20.35 uur op NPO2 te zien.